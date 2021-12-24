Журналистов перед конференцией Путина обработают частицами серебра

Участвующих в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра, сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия 24». По её словам, обработка серебром — это безопасный способ дезинфекции. Такое решение было принято в качестве профилактики заражений на фоне пандемии коронавируса.

Как пояснила Крылова, при входе в Манеж журналисты должны будут пройти через специальные дезинфицирующие рамки.

Это уникальный такой прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Наоборот: я бы сказала, что это даже полезно, — сказала она.

Также при входе на мероприятие журналистам выдадут защитные маски, а на самой площадке установят санитайзеры.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в очном формате 23 декабря. Она начнётся в 12:00 по московскому времени. На мероприятие аккредитованы 507 человек, включая представителей СМИ, выполняющих функции иноагентов.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году из-за пандемии свободной аккредитации на мероприятие не было, количество прессы сократили. Для участия в пресс-конференции сотрудникам СМИ следует сдать три ПЦР-теста. Кроме того, санитарные требования предполагают соблюдение дистанции и ещё ряда условий, однако в остальном это будет классическая пресс-конференция.