Журналиста «Новой газеты» задержали по делу о персональных данных

Редактор «Новой газеты» Ролдугин задержан по делу о персональных данных

Исполнительный редактор и журналист «Новой газеты» Олег Ролдугин задержан в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. По данным собеседника агентства, журналист фигурирует в этом деле и в настоящее время находится на допросе. Он также добавил, что у Ролдугина также прошли обыски.

Уголовное дело было возбуждено 10 марта. Обыски в редакции проходят в рамках этого дела. По версии следствия, журналисты незаконно использовали персональные данные граждан при создании информационных статей и материалов, в которых содержалась негативная информация о россиянах.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил главного редактора «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Приговор был вынесен медиаменеджеру заочно.