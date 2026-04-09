09 апреля 2026 в 17:23

Журналиста «Новой газеты» задержали по делу о персональных данных

Редактор «Новой газеты» Ролдугин задержан по делу о персональных данных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Исполнительный редактор и журналист «Новой газеты» Олег Ролдугин задержан в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. По данным собеседника агентства, журналист фигурирует в этом деле и в настоящее время находится на допросе. Он также добавил, что у Ролдугина также прошли обыски.

Олег Ролдугин фигурирует в уголовном деле, он задержан и находится на допросе, — рассказали журналистам правоохранители.

Уголовное дело было возбуждено 10 марта. Обыски в редакции проходят в рамках этого дела. По версии следствия, журналисты незаконно использовали персональные данные граждан при создании информационных статей и материалов, в которых содержалась негативная информация о россиянах.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил главного редактора «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Приговор был вынесен медиаменеджеру заочно.

Общество
Новая газета
обыски
задержания
уголовные дела
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

