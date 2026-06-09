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09 июня 2026 в 15:32

Полиция пришла с обыском к владельцам сгоревшего в Петербурге склада

В офисе компании «НПО Реактивы ОСЧ» начались обыски после смертельного пожара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В офисе петербургской компании «НПО Реактивы ОСЧ» начались масштабные обыски и следственные действия, сообщает «78 новости». Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями нагрянули по юридическому адресу фирмы на Большом Сампсониевском проспекте, дом 106 после пожара.

По предварительной информации, целью визита правоохранителей стало выяснение точных причин возгорания. Речь идет о мощном пожаре, который вспыхнул на арендуемом компанией складе неподалеку от Финляндского вокзала.

Инцидент произошел накануне вечером, 8 июня, и привел к страшным последствиям. После полной расчистки завалов на пепелище спасатели обнаружили тела четверых погибших сотрудников. Кроме того, еще двоих пострадавших с травмами различной степени тяжести экстренно госпитализировали в больницу.

Одним из погибших при пожаре в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга стал собственник организации, производившей химическую продукцию, установили следователи. Среди жертв пожара также оказались две женщины.

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