Журналист рассказал, откуда взялись деньги у Вавилова на свадьбу в Италии

Журналист-расследователь Олег Лурье рассказал, откуда у российского экс-сенатора Андрея Вавилова взялось несметное богатство. Бывший чиновник, закативший роскошную свадьбу в Италии и женившийся на девушке втрое моложе, был причастен к ряду скандалов с российским бюджетом, сообщает Пятый канал.

Вавилов работал в Министерстве финансов в 1994–95 годах. Во время своей работы он помог банку «Национальный кредит», который тогда был на грани банкротства, получить заём на огромную сумму — $132 млн — и облигации внутреннего валютного займа.

В итоге с согласия Вавилова — это одна из схем просто — кредит был переуступлен банком Национальному фонду спорта, где благополучно исчез. Его зачли якобы как компенсацию отмены таможенных льгот, — пояснил Лурье.

К тому же, по словам журналиста, Вавилов реализовал криминальную схему по хищению государственных денег для стимуляции банков, которые финансировали предвыборную кампанию Бориса Ельцина.

Государство передавало банкам свои ценные бумаги за 30% от номинала, а потом покупало их обратно, но уже за полную стоимость. Здесь посчитать ущерб просто невозможно — это миллиарды и миллиарды. А если учитывать, во что эти деньги сейчас превратились, то это десятки миллиардов долларов, — утверждает Лурье.

Это далеко не полный перечень действий экс-сенатора, заверяет расследователь, из-за которого бюджет страны потерял сотни миллиардов долларов. К тому же Вавилов проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на сумму $230 млн, которая была выделена на производство самолётов. И от судебного преследования его спасло только кресло сенатора Совфеда, которое он занимал с 2002 по 2010 годы.

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На данный момент бывший госчиновник является владельцем компании «СуперОкс». По мнению Лурье, всё вышесказанное вполне разъясняет, откуда у Вавилова деньги на грандиозную свадьбу, личный самолёт и кольцо для избранницы в $300 тысяч.

Теперь становится понятно, откуда, я думаю, вот это кольцо, которое, я так понимаю, ценой в 300 тысяч долларов. В общем-то, это для него не суммы, в том числе гигантские гонорары, которые получит госпожа Собчак, — резюмировал Лурье.

Ранее руководитель свадебного агентства Виктория Ковтун назвала минимальную стоимость свадьбы экс-сенатора Андрея Вавилова на берегу озера Комо в Италии. По словам эксперта, такое торжество могут позволить себе только очень состоятельные люди.