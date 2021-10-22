Эксперт назвала цену свадьбы экс-сенатора Вавилова, которую вела Собчак

Руководитель свадебного агентства Виктория Ковтун назвала минимальную стоимость свадьбы экс-сенатора Андрея Вавилова на берегу озера Комо в Италии. По словам эксперта, такое торжество могут позволить себе только очень состоятельные люди, сообщает Пятый канал.
Одни только услуги Ксении Собчак, которая вела мероприятие,
Бюджет свадьбы с приглашением 30–35 гостей от 40 тысяч евро без учёта размещения. Если молодожены оплачивают своим гостям перелёт и двух-трёхдневное проживание, то стоимость начинается уже от 70 тысяч евро, — подсчитала специалист.
Верхней планки в этом мероприятии, по словам Виктории Ковтун, не существует и стоимость торжества зависит исключительно от пожеланий и возможностей молодожёнов.
Ранее сообщалось, что машину скорой помощи заметили у итальянского отеля Grand Hotel Tremezzo, где праздновали свадьбу 60-летний экс-сенатор Андрей Вавилов и 24-летняя воспитанница конноспортивного клуба Софи-Антуанетта Дилуа. Закрытая вечеринка состоялась на озере Комо.