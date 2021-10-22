Скорую вызвали в итальянский отель, где Собчак вела свадьбу экс-сенатора

Машину скорой помощи заметили у итальянского отеля Grand Hotel Tremezzo, где праздновали свадьбу 60-летний экс-сенатор Андрей Вавилов и 24-летняя воспитанница конноспортивного клуба Софи-Антуанетта Дилуа. Закрытая вечеринка состоялась на озере Комо, сообщает 5-tv.ru.

По информации телеканала, сначала к гостинице, где остановилась часть гостей из России, прибыла первая карета с медиками. Затем у входа в Grand Hotel Tremezzo остановилась «неотложка». Кому из именитых постояльцев элитного отеля потребовалась госпитализация, не сообщается.

На озеро Комо в честь бракосочетания съехался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Ведущей свадебной церемонии стала журналистка Ксения Собчак. На торжество пригласили юмориста Максима Галкина и Любовь Успенскую, а также известных российских блогеров.

Ранее Собчак угодила в очередной скандал после шоу «Королевские кобры». Телеведущая на сцене шоу слилась в недвусмысленном поцелуе с Настей Ивлеевой, чем неприятно поразила публику. Юристы усмотрели в этом пропаганду нетрадиционных отношений и пригрозили экс-кандидату в президенты России штрафом до 100 тысяч рублей.