Жюльен в тарталетках: грибная магия под сырной шапкой

Иногда хочется приготовить что-то простое, но эффектное. Жюльен в тарталетках — как раз такой вариант: минимум хлопот, максимум восторга!

Эта закуска украсит и праздничный стол, и романтический ужин. А главное — ее обожают и взрослые, и дети!

Ингредиенты:

шампиньоны — 400 г;

сметана — 150 г;

сыр — 100 г;

лук — 1 шт.;

мука — 3 щепотки;

масло растительное — 1–2 ст. л.;

итальянские травы, соль, перец, щепотка сахара;

тарталетки — 12 шт.

Лук обжариваем до золотистости, добавляем грибы и тушим до испарения сока. Присыпаем мукой, травами, вливаем сметану и доводим до загустения. Солим, перчим, раскладываем по тарталеткам, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 5–10 минут. Аромат стоит — пальчики оближешь!

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