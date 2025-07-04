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04 июля 2025 в 04:00

Жюльен в тарталетках: грибная магия под сырной шапкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда хочется приготовить что-то простое, но эффектное. Жюльен в тарталетках — как раз такой вариант: минимум хлопот, максимум восторга!

Эта закуска украсит и праздничный стол, и романтический ужин. А главное — ее обожают и взрослые, и дети!

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 400 г;
  • сметана — 150 г;
  • сыр — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • мука — 3 щепотки;
  • масло растительное — 1–2 ст. л.;
  • итальянские травы, соль, перец, щепотка сахара;
  • тарталетки — 12 шт.

Лук обжариваем до золотистости, добавляем грибы и тушим до испарения сока. Присыпаем мукой, травами, вливаем сметану и доводим до загустения. Солим, перчим, раскладываем по тарталеткам, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 5–10 минут. Аромат стоит — пальчики оближешь!

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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