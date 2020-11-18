Живший в подмосковном лесу мальчик обрёл отца и получил документы

https://static.news.ru/photo/a6f9a3c2-29ce-11eb-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kseniya_mishonova

Мальчик из Балашихи, который жил в хижине с бездомными в лесу, получил свидетельство о рождении и встретился с отцом.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сообщила об этом в Instagram.

Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрёл отца. У ребёнка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади — анализ ДНК, сбор и восстановление документов, вынужденная разлука. Впереди — долгая и, надеемся, счастливая жизнь, — написала детский омбудсмен.

Мишонова поблагодарила Министерство образования Московской области за оперативную помощь в деле воссоединения ребёнка с отцом.

О ребёнке, который живёт с бездомными в лесу, в начале ноября сообщили региональные СМИ. По словам местных жителей, мальчик регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Ребёнка отправили для обследования в одну из областных больниц. Следов насилия медики не обнаружили. СК РФ, изучив обстоятельства вызвавшей общественный резонанс истории, возбудил уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов, передавал NEWS.ru. Следствие считает, что халатность ответственных лиц повлекла нарушение прав ребёнка, вынужденного жить в хижине из подручных материалов.