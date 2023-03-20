Живет в семи комнатах, ест перепёлок: как Си Цзиньпина встретили в Москве NEWS.ru узнал, чтем питается, на чем ездит и где живет лидер КНР в столице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Си Цзиньпин

В понедельник, 20 марта, с официальным визитом в РФ прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. NEWS.ru узнал, на каком самолёте он прилетел, на каком лимузине перемещается по Москве, где поселился и чем пообедал.

На каком самолёте Си прибыл в Россию

Си Цзиньпин прилетел в РФ на модернизированном Boeing 747-400 (выпускался в 1988–2009 годах) авиакомпании Air China. В КНР эксплуатируются два таких воздушных борта. По данным профильного портала Aviado, каждый из них на момент покупки стоил $250 млн.

На чем лидер КНР ездит по Москве

По Москве он перемещается на одном из двух бронированных лимузинов Hongqi N701, входящих в кортеж председателя КНР. Hongqi, или «Хунци», в переводе с китайского означает «красное знамя» (также назывался знаменитый в левых политических кругах журнал времён председателя Мао, публиковавший основополагающие тексты Культурной революции и полемики КПК и КПСС 1960-х).

Пятиметровый премиум-автомобиль производится концерном FAW с 2022 года. Но в свободную продажу машины этой марки не поступят и предназначены лишь для китайской партноменклатуры. По неофициальной информации, за 10 лет планируется выпустить всего 50 экземпляров. Как пишут «Аргументы и факты», предположительно на Hongqi N701 установлен двигатель V12TD с мощностью 762 лошадиные силы и крутящим моментом 1100 Нм.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Hongqi N701

Чем угощали китайского лидера

Обедал председатель КНР в Кремле. Как передаёт «Комсомольская правда», в меню у Си Цзиньпина были закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчик с перепёлкой и грибами, уха из стерляди, щербет из граната и на выбор оленина с вишнёвым соусом или печёрская нельма с овощами. На десерт предлагался торт-безе со свежими фруктами «Павлова».

В какой гостинице остановился Си Цзиньпин

Как уже писал NEWS.ru, на время визита в российскую столицу Си Цзиньпин остановился в пятизвёздочном отеле Soluxe Hotel Moscow, расположенном на территории китайского делового центра «Парк Хуамин» на улице Вильгельма Пика в Северо-Восточном административном округе Москвы.

В семикомнатном номере-люкс площадью 373 квадратных метра к услугам главы КНР есть турецкий хаммам и джакузи, а также книги на китайском и русском языках, в частности подборка из серии «Жизнь замечательных людей».

Забронировать этот номер на сайте отеля на любые даты не получится — на весь ближайший год эта позиция занята. Стоимость одного из самых дорогих номеров, люкса «Амбассадор», составляет от 90 тысяч рублей за одну ночь, а сколько стоит ночь в президентском люксе «Хуамин», на сайте отеля не уточняется. Минимальная стоимость номера в этой гостинице составляет 11,2 тысячи рублей за сутки.

«Парк Хуамин», как сказано на его официальном сайте, помимо отеля включает «конгресс-центр, бизнес-центр класса „А“, апартаменты, ландшафтный парк в китайском стиле с классическим китайским архитектурным ансамблем». Управляет китайским деловым центром в Москве компания «Хуамин», созданная по поручению Госсовета КНР.