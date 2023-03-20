Появилось видео из московского люкса, где остановился Си Цзиньпин Глава КНР остановился в пятизвёздочном отеле с русскими книгами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

В распоряжении NEWS.ru появились фото и видео из номера московской гостиницы, где, как предполагается, будет жить во время своего визита в РФ глава Китая Си Цзиньпин. Пятизвездочный отель находится на северо-востоке российской столицы, на территории китайского делового центра «Парк Хуамин».

Фото: NEWS.ru Номер московской гостиницы

Как рассказал NEWS.ru информированный источник, семикомнатный номер люкс располагается в пятизвёздочной гостинице Soluxe Hotel Moscow. Площадь номера составляет 373 квадратных метра, там есть турецкий хаммам и джакузи. Судя по снимкам, в апартаментах имеются книги на китайском и русском языках, в частности подборка из серии ЖЗЛ.

«Парк Хуамин», как сказано на его официальном сайте, помимо отеля включает в себя «конгресс-центр, бизнес-центр класса „А“, апартаменты, ландшафтный парк в китайском стиле с классическим китайским архитектурным ансамблем». Управляет китайским деловым центром в Москве компания «Хуамин», созданная по поручению Госсовета КНР.

По словам источника, ещё месяц назад отель выписал из Китая повара. Также он отмечает, что с женой у председателя КНР «раздельные спальни, она играет ему на фортепиано».

Фото: NEWS.ru Номер московской гостиницы

В понедельник, 20 марта, глава КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в РФ. Самолёт главы Китая приземлился в московском аэропорту Внуково.