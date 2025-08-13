Живет 50 лет, дает по 100 пышных цветков: многолетник для посадки в августе

Этот многолетник живет до 50 лет на одном месте, ежегодно образуя по 100 ароматных пышных цветков диаметром до 20 см. Он идеален для посадки в августе — уже в следующем сезоне получите роскошные цветы.

Пионы — короли сада, которые сочетают роскошное цветение с феноменальной неприхотливостью! Для их посадки в августе — сентябре выберите солнечное место с рыхлой почвой (не ближе 1 м от построек) и подготовьте яму 60×60 см. На дно насыпьте дренаж (10 см щебня), затем смесь садовой земли с перегноем (1:1), 200 г суперфосфата и 300 г золы.

Деленку пиона (3–5 почек) сажайте так, чтобы почки были заглублены на 3–5 см, — это критически важно! При глубокой посадке пион не зацветет, при мелкой — вымерзнет. Полейте 10 л воды, замульчируйте торфом.

Первую зиму укрывайте лапником. Весной подкормите азотом (20 г мочевины), а в мае — калием (30 г сульфата калия). Уже в июне куст даст первые бутоны, а через 2–3 года превратится в пышный шар с десятками цветов.

