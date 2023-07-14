Жителям Шебекинского округа без регистрации начали выплачивать компенсации Гладков анонсировал выплату компенсаций жителям Шебекинского округа без регистрации

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Жителям Шебекинского округа, не имеющим регистрации, начнут выплачивать компенсации из внебюджетных источников, заявил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сумма выплат составит 10 и 50 тысяч рублей.

С сегодняшнего дня начинаем выплаты жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены выплаты, в 10 и 50 тысяч рублей, но, исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счет внебюджетных источников, — рассказал Гладков.

По словам губернатора, проверкой достоверности предоставляемых жителями округа данных будут заниматься органы местного самоуправления. Для получения выплат можно предоставить договор аренды на проживание в съемной квартире, трудовой договор или другие документы.

Ранее Гладков опубликовал образец заявления на выплаты для жителей города Шебекино и села Новая Таволжанка без прописки. Он подчеркнул, что документы будут рассмотрены в течение 10 дней, так как администрации необходимо свериться с базой данных медорганизаций и иных ведомств.