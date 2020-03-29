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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв свои распоряжением ввёл в регионе дополнительные меры, которые должны остановить распространение коронавируса.

Жителям Подмосковья разрешается покидать свои дома только для обращения за экстренной медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, при необходимости поехать на работу, выйти в магазин за продуктами, товарами первой необходимости, сходить в банк и салон связи. Также позволяются поездки на такси, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, передаёт в Telegram телеканал «360».

Уточняется, что теперь люди в Подмосковье обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Всем компаниям необходимо сделать в офисах соответствующую разметку или установить специальный режим.

Лицам с подтверждённым коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты будут выдаваться бесплатно.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.

В любом общественном месте кроме такси люди обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Заражённые с лёгкой формой коронавируса будут проходить лечение дома. Все медики, участвующие в противодействии COVID-19, будут получать бесплатные лекарства.

Проездные тех жителей, которые соблюдают карантин, продлят на девять дней. Школьникам и студентам увеличат срок действия льготных карт для проезда на транспорте на месяц со дня окончания режима повышенной готовности.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.