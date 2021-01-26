Жителя Москвы задержали за стрельбу по кошкам

https://static.news.ru/photo/dbcbb80a-5fda-11eb-9f1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники отдела МВД России по району Черёмушки города Москвы задержали 31-летнего жителя столицы за стрельбу по бездомным кошкам. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл на улице Архитектора Власова. О нём в полицию сообщил один из местных жителей, который услышал хлопки, похожие на выстрелы из пневматического оружия, а затем заметил мужчину, стрелявшего по кошкам из автомобиля. Одно из животных погибло.

Полицейские установили, что злоумышленник причастен к ещё одному подобному случаю, произошедшему на улице Гарибальди. Тогда обстрелянное им животное выжило, но попало в ветклинику с ранением.

Мужчина отпущен под обязательство о явке. В настоящее время полиция устанавливает оружие, из которого стрелял злоумышленник и где оно находится. В соответствии со статьёй о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ), ему грозит до трёх лет лишения свободы, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что московские депутаты хотят запретить проведение операций по удалению кошкам когтей. Они намерены ввести административную ответственность для ветеринаров, которые проводят подобные операции, а также хотят привлечь полицию к проверкам ветклиник на предмет неоправданных калечащих оперативных вмешательств.