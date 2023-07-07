Жителя Кубани оштрафовали за рисунок из книги знаменитого антифашиста Житель Кубани получил штраф за демонстрацию нацистской символики из книги Ремарка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края оштрафовал жителя Кубани Д. Батыгина за публикацию иллюстрации из книги Эриха Марии Ремарка. Его признали виновным в демонстрации нацистской символики, несмотря на антифашистскую позицию писателя. Батыгин должен выплатить штраф в 1000 рублей, решение от 17 июня опубликовано на сайте суда. Мужчина ходатайствовал о прекращении производства по делу.

С момента, как он опубликовал пост на сайте, прошло 1,5 года, также при отсутствии события административного правонарушения, положения ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ не распространяются на него, отсутствует пропаганда либо оправдание нацизма, так как взято им из книги Э. М. Ремарка, в которой осуждается нацизм, — указано в постановлении суда.

Аргументы Батыгина судью не убедили, его вину подтвердили исследованные на заседании письменные материалы дела «в их совокупности». Использование нацистской атрибутики «безотносительно к ее генезису» способно причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, следует из постановления.

Также 7 июля за демонстрацию нацистской символики арестовали на 13 суток рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. В заключении суда уточняется, что контент был размещен в Telegram-канале исполнителя. По информации журналистов, причиной разбирательства стали татуировки: птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.