Пашу Техника арестовали на 13 суток за татуировки

Фото: t.me/moscowcourts

Паша Техник (Павел Ивлев)

Рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции. В заключении суда уточняется, что подобный контент был размещен в Telegram-канале исполнителя.

Павел Ивлев, известный как Паша Техник, демонстрировал в своем Telegram-канале нацистскую символику. Музыканту назначен административный арест на 13 суток, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, причиной разбирательства стали публикации в блоге рэпера, где были видны его татуировки: птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.

Рэпер уже привлекался к ответственности за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения и хранение наркотиков.

Ранее стало известно, что рэпер Лигалайза (Андрея Меньшикова) попал под проверку Следственным комитетом из-за антивоенного клипа, в котором общественники из «Зова народа» увидели дискредитацию Вооруженных сил России. В видеоклипе бизнесмен Евгений Пригожин и военнослужащие ВС России показаны орками, а журналист Владимир Соловьев — вампиром.