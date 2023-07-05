Рэпер Лигалайз попал под прицел СКР из-за антивоенного клипа Следственный комитет проверит рэпера Лигалайза из-за антивоенного клипа

Фото: t.me/mc_ligalize

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков)

Следственный комитет (СКР) проверит рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова) из-за опубликованного антивоенного клипа, в котором общественники из «Зова народа» увидели дискредитацию Вооруженных сил России, пишет Telegram-канал Baza. В опубликованном видеоклипе бизнесмен Евгений Пригожин и военнослужащие ВС России показаны орками, а журналист Владимир Соловьев— вампиром. В связи с этим они обратились в ФСБ, СКР и Генпрокуратуру с требованием признать Лигалайза иноагентом и заблокировать его новый видеоклип.

Кроме того, в клипе Лигалайза военные, президент РФ Владимир Путин, Евгений Пригожин, журналисты Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян показаны «в дискредитирующем образе», а Z-символика изображается «в виде насекомых» и мешков для трупов.

Общественники также обрушились и на текст песни, в котором упоминается мародерство, терроризм и воровство.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что концерты музыкального коллектива Animal Jazz начали массово отменять после того, как фронтмена Александра Красовицкого и других членов группы потребовали признать иноагентами. С такой инициативой выступили активисты из «Зова народа». Поводом стала критика России и отдельные высказывания Красовского.