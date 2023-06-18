Музыкантов из Animal Jazz потребовали признать иноагентами

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

группа Animal JazZ

Концерты музыкального коллектива Animal Jazz начали массово отменять после того, как фронтмена Александра Красовицкого и других членов группы потребовали признать иноагентами, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, концерт, который должен состояться 18 июня во Владивостоке, отменен.

На музыкантов пожаловались активисты из общественного движения «Зов народа». Обращения поступили в Следственный комитет и Минкультуры РФ. Поводом для обращений стали критика России и отдельные высказывания Красовского, сообщает SHOT. По данным канала, в Animal Jazz называли РФ «абьюзерской» и «токсичной» страной.

С осени 2022 года музыканты давали концерты в Израиле, однако недавно решили вернуться в Россию.

Ранее в Союзе отцов Новосибирской области потребовали отменить выступление группы «Сплин» на аэродроме Мочище под Новосибирском, на котором будет проходить музыкальное мероприятие с 11 по 13 августа. По словам главы союза Сергея Майорова, фронтмен Александр Васильев показал, чью сторону он поддерживает в украинском конфликте.