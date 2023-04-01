Названа причина отмены концерта группы «Сплин» в Новосибирске Концерт группы «Сплин» в Новосибирске отменили из-за позиции по Украине

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Солист группы «Сплин» Александр Васильев

Название группы «Сплин» пропало с афиши фестиваля «Ветер Сибири», который должен пройти на аэродроме Мочище под Новосибирском с 11 по 13 августа. Это случилось после заявления Союза отцов Новосибирской области, который потребовал отменить выступление группы, пишет KP.RU. Глава Союза отцов области Сергей Майоров ранее заявлял, что фронтмен музыкального коллектива Александр Васильев показал, чью сторону он поддерживает в украинском конфликте.

Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого? — сказал он.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта украинской певицы Ани Лорак, поскольку горожане против выступлений поддерживающих Киев артистов. По словам градоначальника, сложно гарантировать, что певица не отправит часть заработанных на гастролях денег на нужды украинской армии.

Сама Лорак после отмены выступления заявила, что СМИ распространяют о ней фейки и клевету, пытаясь манипулировать общественным мнением. Она заверила, что никогда не оказывала военной помощи, потому что может помогать только в рамках гуманитарной миссии.