https://static.news.ru/photo/034a5170-71c0-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры впервые рассмотрит административное дело о нарушении режима самоизоляции. Оно возбуждено в отношении местной жительницы, вернувшейся в регион после поездки на Кубу.

В Югру женщина прилетела в середине марта. От сотрудников Роспотребнадзора она получила предписание находиться на домашнем карантине и ни с кем не контактировать для предотвращения распространения коронавируса.

Игнорируя ограничительные меры, женщина вместе со своей матерью посетила районную больницу, о чём стало известно полиции. Поскольку своими действиями она подвергла риску неограниченный круг лиц, на неё завели дело о неповиновении законному распоряжению органа, осуществляющего госнадзор.

Нарушительнице карантина грозит штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов попросил возбудить первое уголовное дело в отношении местного жителя, который пренебрёг режимом самоизоляции и заразил другого человека коронавирусом.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1000 приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались 8.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.