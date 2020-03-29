Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры впервые рассмотрит административное дело о нарушении режима самоизоляции. Оно возбуждено в отношении местной жительницы, вернувшейся в регион после поездки на Кубу.
В Югру женщина прилетела в середине марта. От сотрудников Роспотребнадзора она получила предписание находиться на домашнем карантине и ни с кем не контактировать для предотвращения распространения коронавируса.
Игнорируя ограничительные меры, женщина вместе со своей матерью посетила районную больницу, о чём стало известно полиции. Поскольку своими действиями она подвергла риску неограниченный круг лиц, на неё завели дело о неповиновении законному распоряжению органа, осуществляющего госнадзор.
Нарушительнице карантина грозит штраф,
Ранее NEWS.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов попросил возбудить первое уголовное дело в отношении местного жителя, который пренебрёг режимом самоизоляции и заразил другого человека коронавирусом.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1000 приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались 8.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
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