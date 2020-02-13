Суд Воронежа присудил 600 тысяч рублей компенсации местной жительнице за несчастный случай с её ребенком. Девочку, которой в момент происшествия было шесть лет, облили горячим компотом в детском саду.
Подробности инцидента
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд признал детский сад ответственным за несчастный случай. Учреждение должно будет выплатить 500 тысяч рублей в пользу девочки и ещё 100 тысяч непосредственно матери ребёнка.
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