https://static.news.ru/photo/a7475682-4e58-11ea-ba13-fa163e074e61_660.jpg Фото: prokuratura-vrn.ru

Суд Воронежа присудил 600 тысяч рублей компенсации местной жительнице за несчастный случай с её ребенком. Девочку, которой в момент происшествия было шесть лет, облили горячим компотом в детском саду.

Подробности инцидента приводятся на сайте прокуратуры Воронежской области. В апреле 2017 года воспитанница детсада столкнулась с сотрудницей учреждения. Последняя в этот момент несла кастрюлю с горячим компотом, в результате столкновения более литра напитка вылилось на ребёнка. Девочка получила травмы средней степени тяжести. Она перенесла операцию и провела два месяца в больнице.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд признал детский сад ответственным за несчастный случай. Учреждение должно будет выплатить 500 тысяч рублей в пользу девочки и ещё 100 тысяч непосредственно матери ребёнка.

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