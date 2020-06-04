Жительница Петербурга встречала курьеров голой и записывала их реакцию

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Вторая волна коронавируса возникнет уже в сентябре. Об этом заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге, призвав к этому времени принять дополнительные меры.

В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна в сентябре, когда будет сезонный грипп, — цитирует его ТАСС. Он подчеркнул,...