Жительница Петербурга лишилась 41 тысячи рублей из-за мобильной игры

https://static.news.ru/photo/c491e150-de11-11ea-b75a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники обманным путём выманили у жительницы Санкт-Петербурга 41 тысячу рублей. С преступниками девушка познакомилась в мобильной ролевой игре.

Пострадавшая на протяжении трёх лет играла в «Великого султана». В один из дней ей написал молодой человек, представившийся Максимом. Он предложил девушке продать свой аккаунт за 25 тысяч рублей. Он попросил её перевести сумму почти в два раза больше, чтобы якобы осуществить банковскую операцию. Странная схема не смутила жертву, и она через третье лицо с ником «суля» перевала 41 тысячу рублей.

После перевода девушка начала ожидать прибыли, однако мошенники так и не вышли на связь, передают «Невские новости».

Как писал NEWS.ru, ранее партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что существует очень много схем обмана покупателей при оплате товаров в интернет-магазинах. По его словам, для этого мошенники создают поддельные сайты магазинов, карточки товаров и оплаты.