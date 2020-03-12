https://static.news.ru/photo/1d79146a-6463-11ea-9a17-fa163e074e61_660.jpg Валентина Терешкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петиция против предложенных депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправок в Конституцию, позволяющих действующему президенту Владимиру занять свой пост в пятый раз, появилась в Сети. Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.

Документ направлен в адрес главы администрации Тутаевского муниципального района Дмитрия Юнусова, его подписали больше 500 человек. Авторы обратили внимание, что политик читала с трибуны заготовленный текст. По их мнению, она «приняла активное участие в шок, которое некоторые люди называют госпереворотом».

Мы настаиваем на том, чтобы Терешкову В.В. лишили звания «Почётный гражданин города Тутаева» в связи с поступками, порочащими честь и достоинство как наши, так и других, не менее почетных граждан города, — говорится в тексте, опубликованном на сайте петиций.

Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против «обнуления» сроков Путина.