Жители Петербурга несут надоевших питомцев в Ленинградский зоопарк

В Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга всё чаще обращаются жители, выбравшие себе в качестве питомцев красноухих черепах.
Так, петербуржцы приносят надоевших питомцев в зоопарк, однако работники учреждения настоятельно призывают хозяев нести ответственность за тех, кого они приручили. В связи с тем, что Ленинградский зоопарк отвечает за жизнь и благосостояние почти 900 видов животных, он не может принимать брошенных питомцев, которые имеют неизвестное происхождение, а также потенциально могут нести угрозу заражения.
Кроме того, как
Ранее NEWS.ru писал, что владелец расположенного в селе Исетское Тюменской области частного зоопарка устроил распродажу зверей, о чём сообщили местные жители.
По данным источников, в зоопарке содержится много диких животных. Среди них есть медведь, леопард, рысь и волки.
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