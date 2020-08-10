Жители Петербурга несут надоевших питомцев в Ленинградский зоопарк

https://static.news.ru/photo/2ba30570-db3f-11ea-a71c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vmenkov/wikipedia

В Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга всё чаще обращаются жители, выбравшие себе в качестве питомцев красноухих черепах.

Так, петербуржцы приносят надоевших питомцев в зоопарк, однако работники учреждения настоятельно призывают хозяев нести ответственность за тех, кого они приручили. В связи с тем, что Ленинградский зоопарк отвечает за жизнь и благосостояние почти 900 видов животных, он не может принимать брошенных питомцев, которые имеют неизвестное происхождение, а также потенциально могут нести угрозу заражения.

Кроме того, как уточняют «Невские новости», в учреждении попросту не хватит места для новоприбывших животных.

Ранее NEWS.ru писал, что владелец расположенного в селе Исетское Тюменской области частного зоопарка устроил распродажу зверей, о чём сообщили местные жители.

По данным источников, в зоопарке содержится много диких животных. Среди них есть медведь, леопард, рысь и волки.