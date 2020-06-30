Жители Дзержинского попросили сделать платным въезд в город из-за москвичей

https://static.news.ru/photo/f0582a26-baf6-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Фото: neyasyt.livejournal.com

Жители подмосковного Дзержинского попросили администрацию города сделать платным въезд в населённый пункт из-за надоедливых москвичей.

Местным не дают покоя жители столицы, которые из-за распространения коронавируса не могут выехать за пределы страны, а потому открыли для себя внутренний туризм и массово ездят отдыхать на Дзержинский карьер, передаёт Telegram-канал Mash.

Людей не устраивает, что гости привозят с собой московские пробки, занимают лучшие парковочные места на улице Угрешской и мешают своим столичным отношением ко всему.

Ранее NEWS.ru писал, что всё больше москвичей улетают в южные регионы России, где тепло и нет жёстких карантинных мер. Среди самых популярных направлений — Минеральные Воды, Махачкала, Симферополь, Краснодар, Сочи, Калининград, Самара и Ростов-на-Дону. Средняя стоимость перелётов туда — обратно в апреле снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом, на летние перелёты — на 8%.