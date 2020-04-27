Во время карантина москвичи стали чаще летать в южные регионы

https://static.news.ru/photo/48b0a3b2-8873-11ea-8410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным сайтов онлайн-бронирования авиабилетов, начиная со второй половины марта всё больше москвичей улетают в южные регионы России, где уже тепло и нет жёстких карантинных мер.

На каждых двух прилетающих в Москву пассажиров приходится три улетающих, — сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на экспертов по бронированию билетов.

Среди самых популярных направлений — Минеральные Воды, Махачкала, Симферополь, Краснодар, Сочи, Калининград, Самара и Ростов-на-Дону. Средняя стоимость перелётов туда — обратно в апреле снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом, на летние перелёты — на 8%.

Как писал NEWS.ru, Республика Алтай 5 апреля приостановила авиасообщение с Москвой в рамках борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили представители местного оперштаба, ссылаясь на слова главы региона Олега Хорохордина. Между республикой и Москвой с 5 апреля остановили рейсы авиакомпании S7. До этого авиасообщение приостановила компания «Победа». На территории региона 30 марта ввели режим всеобщей изоляции.