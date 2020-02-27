https://static.news.ru/photo/43999170-5977-11ea-87c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Златоусте рекламный баннер с поздравлением губернатора Челябинской области по случаю Дня защитника Отечества появился спустя четыре дня после праздника. О недоразумении в социальных сетях сообщили местные жители.

Как иронично предположили горожане, это — наглядный пример того, что поручения главы региона выполняются с запозданием. По одной из версий, плакат отправили в Златоуст из Челябинска, а к 8 Марта вывесят где-нибудь ещё, потому что «нужно куда-то тратить народные», пишет Znak.com.

Тем не менее, издание со ссылкой на источник в Златоусте уточняет, что на самом деле баннер повесили своевременно — за неделю до 23 февраля. Однако потом рекламный щит потребовался под коммерческое объявление, и плакат «переехал» на новое место. В начале марта его заменят на поздравление с Международным женским днём.

Ранее в Смоленске, ка писал NEWS.ru, с фасада одного из зданий убрали огромный баннер с изображением детища Франкенштейна. Рекламная растяжка вызвала возмущение местных жителей, включая главу города.