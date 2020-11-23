Жителей Москвы предупредили о снегопаде, пробках и гололедице

https://static.news.ru/photo/70657cbe-2d9d-11eb-866a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером в понедельник, 23 ноября, на территории Москвы прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Кроме того, в столице ожидаются пробки до 7 баллов. Об этом сообщили представители городского департамента транспорта.

Движению в столице будут мешать не только пробки. На дорогах Москвы будет гололедица и много снега. Местами затруднения будут результатом проведения там строительных работ.

В основном проблемы с движением прогнозируются на Рязанском проспекте, Щелковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, на Проспекте Мира, Садовом и ТТК, а также МКАД, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какая погода ждёт жителей столицы в конце ноября и начале декабря.

По его словам, ожидается температура около нуля с колебаниями от минуса двух до плюс трёх градусов. При этом он отметил, что называть такую погоду оттепелью некорректно.