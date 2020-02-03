https://static.news.ru/photo/c716527a-468c-11ea-b0c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зелимхан/YouTube

Житель Челябинской области попросил прощения у жителей Чечни после публикации видео с оскорблениями в адрес чеченского народа. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале «Зелимхан» 3 февраля.

Ролик состоит из нескольких видеозаписей, склеенных вместе. На одной из них житель Урала заявляет, что готов приехать и поговорить с «чеченцами». Он общается по телефону с человеком по имени Зелимхан, снимая себя на камеру. В ответ на предложение о встрече Зелимхан сообщает, что проживает в Москве, однако готов организовать встречу с «чеченцем» в Екатеринбурге.

Во второй части видео автор канала заявил, что мужчина встретился с его знакомым в Екатеринбурге и «вопрос полностью закрыт».

Наши братья оперативно организовали встречу, достойно за чашкой чая, за столом встретились с ним, объяснили ему, выслушали его и дали высказаться, и он принёс свои извинения, — заявил Зелимхан.

По его словам, мужчина в нетрезвом состоянии оскорбительно ругался в адрес чеченского народа.

В третьей части видео записана беседа жителя Урала с двумя мужчинами в кафе. Один из них снимает видео — другой сидит рядом. Уралец поясняет, что ездил в Чечню в качестве туриста в июне 2019 года, а затем опубликовал положительные впечатления в Интернете. После этого с ним якобы связались «провокаторы», который обвинили его в «продажности».

И 26 декабря, будучи в нетрезвом состоянии, я вспылил и наговорил этот пьяный бред. За который я приношу извинения перед чеченским народом, перед мусульманами, — заявил мужчина.

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