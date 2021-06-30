Россиянин попытался кастрировать себя, чтобы сменить пол

31-летняя Юлия из Московской области, которую по документам зовут Юрий, попыталась кастрировать себя в рамках процедуры перехода в другой пол. Об этом она рассказала журналистам «Вечерней Москвы».

Она отметила , что недавно рассказала родителям о своём желании перейти в женский пол. Мама и папа отреагировали со страхом, но поддержали её.

Девушка сообщила, что живёт в частном доме с молодым человеком и собирается быть домохозяйкой. Она носит женскую одежду и несколько месяцев пьёт гормоны.

Конечно, мало времени прошло, но уже лучше! У меня обострились чувства и восприятие. Волос на теле стало меньше, начала расти грудь, — отметила она.

Вечером 27 июня Юлия решила «раз и навсегда изменить себя» и попыталась избавиться от полового органа. Для этого она купила скальпель, обезболивающее и нитки. Девушка рассказала, что лекарства не хватило и было настолько больно, что она сломала зуб, так как сжимала челюсть.

Жительница Московской области попробовала зашить рану, но это не удалось. Тогда Юлия вызвала скорую, врачи провели операцию.

Девушка решила больше не «экспериментировать» и поехать в Таиланд. Она призналась, что ей очень тяжело слышать мужское имя, и попросила писать о ней только в женском роде.

Я просто устала прятаться, — заключила она.

Ранее российский музыкант Найк Борзов в интервью признался в желании сменить пол и стать женщиной. Исполнитель отметил, что идея зародилась перед службой в армии.