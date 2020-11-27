Житель Москвы получил 718 штрафов на миллион рублей за нарушение ПДД

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции ЛДПР Максим Зайцев разработал законопроект, согласно которому предлагается установить новый выходной день 3 сентября в честь Дня окончания Второй мировой войны. В правительстве его инициативу не поддержали.

Мотивы, по которым данный день необходимо сделать нерабочим праздничным днём, не указаны. Предлагаемое законопроектом установление нерабочего праздничного дня приведёт к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда работников, а также...