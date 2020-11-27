Житель Москвы получил 718 штрафов на миллион рублей за нарушение ПДД

Столичные полицейские задержали для профилактической беседы 37-летнего автолюбителя, который задолжал государству 1 млн 80 тысяч рублей. В базе данных ГИБДД за ним числилось 718 неоплаченных штрафов.
В отношении нарушителя составлено 718 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», — заявили в пресс-службе столичного ГУМВД.
Как писал NEWS.ru, в ближайшее время на дорогах России появятся видеокамеры, которые будут фиксировать использование мобильных телефонов водителями во время движения. В ГИБДД пояснили, что использование обычных камер может привести к ошибкам с фиксацией нарушений, когда система будет принимать любой предмет в руках водителя за телефон. Чтобы избежать этого, новые камеры будут делать не менее десяти фотографий в высоком разрешении, лицо водителя будет заретушировано.