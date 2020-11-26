В ГИБДД рассказали, как будут штрафовать за разговоры по телефону за рулём

https://static.news.ru/photo/ad216784-3014-11eb-98ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ГИБДД определили, как будет происходить процедура наказания водителей, которые за рулём пользовались телефоном. Об этом говорится в письме главы ГИБДД России Михаила Черникова.

На дорогах России в скором времени появятся камеры, фиксирующие использование водителями мобильных телефонов во время движения. Их данные и станут основными для определения данного вида нарушений сообщает РБК.

Ранее в ГИБДД признавали, что применение обычной системы может привести к ошибкам с фиксацией нарушений. Например, если вместо телефона в руках у водителя окажется другой предмет.

Для решения этой проблемы камеры будут делать не менее десяти фото в высоком разрешении. Лица водителей в ГИБДД при этом будут ретушировать.

Как писал NEWS.ru, суперсервис «Европротокол онлайн», с помощью которого можно оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, заработал по всей территории России.

В ноябре 2019 года сервис в пилотном режиме заработал в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Республике Татарстан. Он интегрирован в портал госуслуг с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Программа помогает оформить извещение о ДТП. Теперь использование сервиса доступно по всей территории России.