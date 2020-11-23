Сервис по оформлению ДТП без участия ГИБДД заработал на всей территории РФ

Суперсервис «Европротокол онлайн», с помощью которого можно оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, заработал по всей территории России. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
В ноябре 2019 года сервис в пилотном режиме заработал в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Республике Татарстан. Он интегрирован в портал госуслуг с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Программа помогает оформить извещение о ДТП. Теперь использование сервиса доступно по всей территории России.
Участники ДТП должны оформить данные об аварии на одном из мобильных устройств. Доступны варианты оформления ДТП с фотофиксацией и без неё. Наличие фотографий позволит претендовать на получение страховой выплаты в пределах 400 тысяч рублей, а без фотографий — в пределах 100 тысяч рублей. Заполненная и подписанная участниками ДТП форма отправляется в базу Российского союза автостраховщиков. После того как данные об аварии попадут в страховую компанию, в мобильное приложение придёт уведомление об успешном оформлении ДТП и его участники смогут покинуть место дорожного инцидента.
Как
Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложении при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в Интернет, — заявил Черненко.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин уравнял статус бумажного и электронного полисов ОСАГО. Подписанный главой государства закон вводит единый подход к заключению договора на бумажном носителе и в виде электронного документа, после этого водителю необязательно предъявлять распечатку полиса.