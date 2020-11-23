Сервис по оформлению ДТП без участия ГИБДД заработал на всей территории РФ

https://static.news.ru/photo/9daf4f7a-2d83-11eb-9cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суперсервис «Европротокол онлайн», с помощью которого можно оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, заработал по всей территории России. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

В ноябре 2019 года сервис в пилотном режиме заработал в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Республике Татарстан. Он интегрирован в портал госуслуг с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Программа помогает оформить извещение о ДТП. Теперь использование сервиса доступно по всей территории России.

Участники ДТП должны оформить данные об аварии на одном из мобильных устройств. Доступны варианты оформления ДТП с фотофиксацией и без неё. Наличие фотографий позволит претендовать на получение страховой выплаты в пределах 400 тысяч рублей, а без фотографий — в пределах 100 тысяч рублей. Заполненная и подписанная участниками ДТП форма отправляется в базу Российского союза автостраховщиков. После того как данные об аварии попадут в страховую компанию, в мобильное приложение придёт уведомление об успешном оформлении ДТП и его участники смогут покинуть место дорожного инцидента.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минцифры Андрея Черненко, использовать приложение смогут водители, имеющие подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Оформление ДТП также будет доступно в 2021 году в приложении «Госуслуги. Авто».

Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложении при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в Интернет, — заявил Черненко.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин уравнял статус бумажного и электронного полисов ОСАГО. Подписанный главой государства закон вводит единый подход к заключению договора на бумажном носителе и в виде электронного документа, после этого водителю необязательно предъявлять распечатку полиса.