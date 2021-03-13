Жириновский сравнил задержанных муниципальных депутатов с большевиками

https://static.news.ru/photo/58bcd04a-8409-11eb-93fb-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержания на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия». Он сравнил задержанных с большевиками.

Историческую параллель какую проведём? Большевики. <...> Ведь парламент работает? Нет, надо спровоцировать, — приводит слова политика URA.RU.

Форум «Муниципальная Россия», который проводил проект «Объединённые демократы», проходил в отеле «Измайлово». Прибывшие правоохранители заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.

Как писал NEWS.ru, на политиков, журналистов и активистов, которых задержали на форуме муниципальных депутатов, составляют протоколы о сотрудничестве с нежелательной организацией. Им вменяют ст. 20.33 КоАП — осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности. Эта статья предполагает санкцию в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.