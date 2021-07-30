Жириновский предложил создать вагоны для одиноких россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в составе поездов дальнего следования должны быть отдельные вагоны для одиноких людей. Его слова приводит РИА Новости.

За рубежом бывают вагоны для женщин отдельно, для мужчин отдельно. А мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких. Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся, — сказал политик.

Кроме того, по мнению Жириновского, в поездах должны быть специальные вагоны, в которых смогут играть и отдыхать дети.

Жириновский добавил, что для комфортного путешествия в поездах необходимы квалифицированные машинисты и хорошее питание. Он также призвал снизить стоимость билетов на внутренних маршрутах.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил выделить отдельные вагоны для женщин в метро. По его словам, это обезопасит россиянок от домогательств, а также сделает боле комфортным проезд беременных женщин и матерей с маленькими детьми.

Его идею раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что реализация этой инициативы может нарушить равенство полов.