Жириновский отреагировал на аварию с блогером Эдвардом Билом

https://static.news.ru/photo/9d3299bc-937c-11eb-b3b3-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В ближайшее время ЛДПР внесёт в Государственную думу законопроект, согласно которому у пьяных водителей или жёстких нарушителей будут конфисковывать их транспортные средства. Об этом рассказал лидер фракции Владимир Жириновский, комментируя ДТП с участием блогера Эдварда Била, произошедшее в центре столицы.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве 1 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Блогер Эдвард Бил признал свою вину в аварии.

Жириновский отметил, что его партия давно предлагала изымать машины у пьяных водителей или жёстких нарушителей правил. В противном случае, сказал политик, они будут бесконечно «издеваться над добропорядочными гражданами». Лидер ЛДПР пообещал внести законопроект с указанными положениями на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

По поводу самого предполагаемого виновника аварии он заявил следующее.

Этот человек окончательно обнаглел. Он ведь смеётся, наслаждается ситуацией, а ведь сколько людей из-за него пострадали! Речь не только о побитых машинах, но и огромной пробке, сколько времени люди потеряли. И это не впервые. У него множество нарушений ПДД за последнее время. Пора положить этому конец, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, в разговоре с журналистами детали ДТП прокомментировали представители столичного департамента транспорта. В ведомстве сообщили, что машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам.