В ЛДПР назвали терроризмом позицию КПРФ по прививкам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал политическим пиаром позицию некоторых членов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и КПРФ по прививкам от COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Это в чистом виде террористическая деятельность, когда агитируют людей не принимать элементарные санитарные правила, — цитирует его агентство.

Жириновский усомнился в том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов привился от коронавируса. Кроме того, он считает, что члены партии коммунистов пренебрегают ношением масок, а депутат от партии Валерий Рашкин открыто выступал против вакцинации.

При этом он потребовал запретить партии, которые выступают против вакцинации.

Ранее с предложением наказывать за призывы к отказу от вакцинации выступил зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Его поддержал депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сделав акцент на врачах-антипрививочниках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у Кремля нет сформированной позиции по этому вопросу. По его словам, у администрации главы государства нет понимания, что считать за призыв, а что — за личное мнение.

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил высказывания противников прививок с гей-пропагандой и призвал этих людей не склонять других граждан к своей позиции.