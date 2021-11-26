Жириновский назвал ФСИН сталинской системой лагерей

Систему Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нужно полностью менять. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пытки и злоупотребления в тюрьмах не закончатся, покуда ФСИН остаётся, «по сути, всё ещё сталинской системой лагерей». В своём Telegram он заверил, что уход руководителя ведомства ничего не изменит.

ФСИН <...> это, по сути, всё ещё сталинская система лагерей. Как это привили в те годы, так это и продолжается вот уже 70 лет. Поэтому я не уверен, что смена руководителя ведомства что-то даст, — написал он.

По мнению Жириновского, систему можно изменить только с приходом новых людей, не «озлобленных», как сейчас. Набирать их нужно на конкурсной основе: брать только тех, кто сам хочет работать во ФСИН, а не тех, кого туда направляют принудительно, в качестве наказания.

Кроме того, политик призвал избавляться от «палочной» системы, которая толкает сотрудников на злоупотребления.

Ранее российский телеведущий Иван Ургант жёстко пошутил про главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, после того как президент РФ Владимир Путин на фоне скандалов с пытками в тюрьмах отправил его в отставку. Он предложил Калашникову завести аккаунт в TikTok, потому что снимать «прикольные ролики» сотрудники ФСИН явно умеют.