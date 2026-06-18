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18 июня 2026 в 13:00

Жир слетает сам собой: простой раствор очищает решетку вытяжки всего за 10 минут

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Грязная вытяжка не только портит вид кухни, но и хуже справляется со своей задачей. К счастью, вернуть решетке чистоту можно без дорогой химии и долгого оттирания.

Снимите решетку и поместите ее в таз с теплой водой. Добавьте половину натертого бруска хозяйственного мыла и стакан столового уксуса. Хорошо перемешайте раствор и полностью погрузите в него решетку.

Оставьте деталь на 10 минут. За это время мыло и уксус размягчат жир и нагар. Затем пройдитесь по поверхности жесткой стороной губки — загрязнения будут отходить намного легче.

После чистки тщательно промойте решетку под проточной водой и вытрите насухо. Для поддержания результата повторяйте процедуру хотя бы раз в три месяца.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и была приятно удивлена, насколько быстро очистилась решетка без лишних усилий. Дополнительно советую не откладывать уборку надолго: свежий жир удаляется гораздо легче, чем застарелые отложения.

Ранее сообщалось, что старая металлическая бочка может принести на даче гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Многие годами держат ее в углу участка, хотя из такой емкости легко сделать удобную и нужную вещь без больших затрат.

Проверено редакцией
кухни
уксус
чистки
нагар
губки
металл
Марина Макарова
М. Макарова
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