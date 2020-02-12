В Керчи возбуждено уголовное дело в отношении чиновника из управления жилищно-коммунального хозяйства, который предоставил 25 детям-сиротам непригодные для проживания квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Средства на приобретение жилья были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. О выделенном жилье местная администрация отчиталась в конце января. Однако несколько дней спустя крымские СМИ сообщили, что сироты не смогли вселиться в дом, так как в нём нет отопления,
Чиновники пообещали оперативно подключить дом к газу, однако Следственный комитет по материалам прокурорской проверки всё равно возбудил дело о халатности, так как на тот момент, когда квартиры были предоставлены нуждающимся, они не к проживанию пригодны не были.
Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России,
В Госстройнадзоре Крыма между тем, что дом ранее был сдан в эксплуатацию.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что обязательство властей России по предоставлению жилья всем детям-сиротам в стране будет исполнено в течение шести лет.
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