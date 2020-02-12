https://static.news.ru/photo/119c1be2-4d7f-11ea-abcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Керчи возбуждено уголовное дело в отношении чиновника из управления жилищно-коммунального хозяйства, который предоставил 25 детям-сиротам непригодные для проживания квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Средства на приобретение жилья были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. О выделенном жилье местная администрация отчиталась в конце января. Однако несколько дней спустя крымские СМИ сообщили, что сироты не смогли вселиться в дом, так как в нём нет отопления, передаёт ТАСС.

Чиновники пообещали оперативно подключить дом к газу, однако Следственный комитет по материалам прокурорской проверки всё равно возбудил дело о халатности, так как на тот момент, когда квартиры были предоставлены нуждающимся, они не к проживанию пригодны не были.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России, уточнили в прокуратуре Крыма. На контроль ситуацию ранее также взял региональный штаб Общероссийского народного фронта, члены которого намерены проверить каждую из 25 квартир.

В Госстройнадзоре Крыма между тем, что дом ранее был сдан в эксплуатацию.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что обязательство властей России по предоставлению жилья всем детям-сиротам в стране будет исполнено в течение шести лет.