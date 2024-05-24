Женщин предупредили о рисках в случае сокращения рабочих часов Эксперт Мурадян: из-за сокращения рабочих часов женщин не будут трудоустраивать

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Женщин могут перестать трудоустраивать в случае сокращения рабочих часов, предупредил в беседе с NEWS.ru член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян. HR-эксперт уточнил, что данная инициатива является некомпетентной. Он напомнил, что женщины и без этого ущемлены на рынке труда.

Некомпетентная инициатива. Это приведет к тому, что женщин перестанут брать на работу. То есть женщины на рынке труда и так достаточно сильно ущемлены. Государство ввело излишнюю регуляцию, то есть если муж у женщины находится на СВО, то ее запрещено увольнять, если женщина беременна, то нельзя ей устанавливать испытательный срок, — пояснил Мурадян.

По его словам, касательно сотрудниц действует много ограничений. Если сейчас внедрить предложенную инициативу, количество женщин, которых готовы трудоустроить, сократится, уверен Мурадян.

Трудовых ресурсов и так стало меньше. То есть кадров и так нет, еще и женщинам снижают рабочие часы. Я бы рекомендовал инициатору этой идеи пропустить эту историю через общественное слушание или как минимум обратиться в комитет по труду, — заключил эксперт.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее заявил, что рабочую пятницу для женщин в России необходимо сократить на два часа. Как отметил депутат, представительницы женского пола выполняют большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день. По его словам, если бы за работу по дому им платили, это стоило бы 22,3 трлн рублей.