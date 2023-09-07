Женщин предупредили, какие проблемы может вызвать прощение измены Психолог Маркова: прощение измены может вызвать тревожное расстройство

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Прощение измены может привести не только к снижению самооценки, но и спровоцировать более серьезные проблемы, например, вызвать тревожное расстройство, вплоть до психоза, предупредила психолог Ольга Маркова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнила, что женщины чаще всего подсознательно начинают винить себя.

В этот момент женщина начинает обвинять себя, в том числе подсознательно, думать, что это с ней что-то не так. Мол, если бы она была какая-то другая, «идеальная», то тогда ей бы не изменили. И если она застревает в этой иррациональной вине, то тогда возможны различные тревожные расстройства, вплоть до психозов, — пояснила психолог.

По словам Марковой, важно безопасно для своего ментального расстройства решить ситуацию. Она порекомендовала осознать возможные причины измены и не брать всю вину на себя. Поняв возможные мотивы поступка избранника, женщина действительно может его простить. Не следует копить все в себе, важно обсудить ситуацию и высказать все накопленные недовольства партнеру. Уже вместе можно будет решить, как сосуществовать дальше, заключила психолог.

Психолог Екатерина Бугрова ранее посоветовала заняться саморазвитием, чтобы перестать ревновать партнера. По ее словам, важно уметь проводить время одному, только тогда человек сможет заинтересовать окружающих.