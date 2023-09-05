Психолог объяснила, как справиться с ревностью Психолог Бугрова: справиться с ревностью поможет саморазвитие

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Чтобы справиться с ревностью, которую человек испытывает к партнеру, следует заняться саморазвитием, посоветовала психолог Екатерина Бугрова. Специалист рассказала «Газете.Ru», что важно уметь проводить время одному. Если у человека нет хобби или интересов, то нужно попытаться их найти.

Если у вас есть любимое дело или вы его еще не нашли — самое время этим заняться. Ваши мысли, пространство и часы будут заняты явно не переживаниями о том, где и с кем конкретно ваш партнер. Запомните — пока вам неинтересно с собой, вы не будете интересны никому, — пояснила психолог.

Кроме того, можно встречаться со своими друзьями, когда партнер занимается тем же. Это позволит снизить тревожность. Бугрова подчеркнула, что это также хорошее времяпрепровождение, которое помогает поднять настроение. Проблему следует обсудить и с самим партнером — он сможет дать необходимую эмоциональную поддержку.

Чаще всего это подсознательный страх, который в реальной жизни ни на что не опирается. Отгоняйте от себя тревожность и знайте, что ваши глубинные травмы и установки никак не должны негативно сказываться на построении отношений с противоположным полом, — заключила психолог.

Психолог Екатерина Булгакова ранее рассказала, что желание вызвать ревность партнера — «жестокий эксперимент», так как подобное состояние не является признаком любви. Она добавила, что провокации часто заканчиваются полным разрывом отношений.