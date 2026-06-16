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16 июня 2026 в 16:28

Жена в шоке: я приготовил десерт за 15 минут, и это не стыдно показать гостям

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про муку и плиту: этот десерт спасает, когда хочется сладкого, но нет сил возиться. Вкус такой, будто ты колдовал полдня.

Ингредиенты

Йогурт натуральный — 400 г, клубника — 5 шт., киви — 5 шт., сахарная пудра — по желанию.

Как готовлю

Сначала я мою клубнику (удаляю хвостики) и чищу киви. Самое сложное — нарезать все небольшими кусочками, но справляюсь за пару минут. Потом беру креманки, выкладываю фрукты и заливаю натуральным йогуртом. Если фрукты не очень сладкие, добавляю пару чайных ложек сахарной пудры и перемешиваю — но чаще обхожусь без нее. Все, десерт готов: можно есть ложкой и чувствовать себя гением.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Клубника дала сладость, киви — свежесть, а вместе они спели дуэт, который я теперь буду повторять каждые выходные. Совет: если делаете заранее, не смешивайте фрукты с йогуртом сразу, лучше выложите слоями — так дольше сохранится хрусткость.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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