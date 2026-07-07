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07 июля 2026 в 05:12

Перенесись в Китай не выходя из кухни. Мункейки — вкус праздника, который легко сделать дома за полчаса

Фото: D-NEWS.ru
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Китайские лунные пряники — это проще, чем может показаться. Освежающие, фруктовые, их не стыдно подать даже на праздник.

Ингредиенты

Кокосовое молоко — 480 мл, манго — 180 г, мед — 180 мл, агар-агар — 5 ч. л.

Как готовлю

Сначала я взбиваю манго в блендере до пюре и отправляю в ковшик с 60 мл меда и 1 ч. л. агар-агара. Довожу до кипения, постоянно мешая, и варю 2 минуты, пока масса не загустеет. Тем временем в другой кастрюле смешиваю кокосовое молоко, оставшийся мед и агар-агар, тоже кипячу пару минут.

Заливаю форму: сначала на треть кокосовой смесью, ставлю в холодильник на 5 минут. Затем кладу в центр манговое пюре и снова в холод на 5 минут. Доливаю остатки кокосового желе и убираю на 2 часа. Аккуратно переворачиваю — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура получилась упругая, как мармелад, но при этом нежная — кокосовое молоко дало классную сливочность. Мой совет: дайте им постоять в холодильнике ночь, наутро вкус становится ярче и насыщеннее.

Проверено редакцией
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