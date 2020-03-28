Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская пришла в ужас от того, как ведут себя на карантине люди в Москве. Сама беременная модель строго соблюдает самоизоляцию, на ближайшие дни её семья запаслась продуктами и закрылась дома.

Когда Шубская увидела беспечность со стороны москвичей во время карантинной недели, она была в шоке. Далеко не все поспешили по домам. Многие ходят по ресторанам, встречаются с друзьями. И воспринимают карантин как неожиданный отпуск.

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Christina Levieva (@christina_levi)

Люди, что с вами? — попыталась образумить россиян жена хоккеиста.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что шумная компания молодых людей в первый день карантина устроила танцы с шашлыками на Воробьёвых горах в Москве. Молодёжь собралась на тусовку вечером, они приехали на машинах и на всю громкость включили музыку.

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