https://static.news.ru/photo/ccd97826-717b-11ea-853c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская пришла в ужас от того, как ведут себя на карантине люди в Москве. Сама беременная модель строго соблюдает самоизоляцию, на ближайшие дни её семья запаслась продуктами и закрылась дома.

Когда Шубская увидела беспечность со стороны москвичей во время карантинной недели, она была в шоке. Далеко не все поспешили по домам. Многие ходят по ресторанам, встречаются с друзьями. И воспринимают карантин как неожиданный отпуск.

Люди, что с вами? — попыталась образумить россиян жена хоккеиста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шумная компания молодых людей в первый день карантина устроила танцы с шашлыками на Воробьёвых горах в Москве. Молодёжь собралась на тусовку вечером, они приехали на машинах и на всю громкость включили музыку.