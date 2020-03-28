Шумная компания молодых людей устроила танцы с шашлыками в первый день карантина на Воробьёвых горах в Москве. Молодёжь собралась на тусовку вечером, они приехали на машинах и на всю громкость включили музыку.
Народ принялся отплясывать, некоторые даже в обнажённом виде. Всё это компания не стеснялась выкладывать в Instagram,
С собой молодые люди прихватили мангалы, стали жарить шашлыки и есть принесённую с собой еду.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ночной клуб устроил «антикарантинную» вечеринку, несмотря на предписание приостановить деятельность в Уфе. Празднество продолжалось до тех пор, пока в увеселительном заведении не появилась полиция.
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