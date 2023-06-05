Жена экс-судьи Янгулбаева попала в больницу после полутора лет в СИЗО

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Супруга экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева

Зарема Мусаева, жена бывшего федерального судьи в Чечне Сайди Янгулбаева, попала в больницу после полутора лет в СИЗО, сообщил ее сын Абубакар в Telegram-канале. Женщина находится под арестом по обвинению в нападении на сотрудника силового ведомства. Янгулбаев-младший сообщает, что его мать почти не может двигаться из-за болей в спине, а из-за сахарного диабета второй степени нуждается в постоянном наблюдении.

Мама попала в больницу. За полтора года в СИЗО у нее ухудшилось зрение, и она практически не может передвигаться из-за прогрессирующей боли в спине. Ее перевозят на коляске, она не может пользоваться прогулками, ей тяжело даются суды. И самое опасное — это сахарный диабет второй степени, — написал правозащитник.

Он подчеркнул, что женщина находится в СИЗО «без какой-либо вины».

До этого Янгулбаев предлагал главе Чечни Рамзану Кадырову обменять его на арестованную мать. По мнению активиста, его мать находится в заложниках и не должна нести ответственность за действия своих детей.

В январе прошлого года Кадыров обвинил семью судьи Сайди Янгулбаева в террористической деятельности. Позднее в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру, где проживали Янгулбаев и его супруга. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание. У Мусаевой диагностирован сахарный диабет. Как утверждают в полиции, в отделении она кричала и оскорбляла сотрудников, а в момент составления протокола расцарапала полицейскому лицо.