Чеченский активист предложил Кадырову обменять себя на арестованную мать

Фото: chechnya.gov.ru

Сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, правозащитник и активист Абубакар Янгулбаев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять его на арестованную мать Зарему Мусаеву, о чем рассказал в своем Telegram-канале. Женщина была помещена под стражу год назад по обвинению в применении насилия к сотруднику силового ведомства. По мнению Янгулбаева, его мать находится в заложниках и не должна нести ответственность за действия своих детей.

За этот год здоровье моей матери только ухудшается. Ей тяжело находиться в заточении, и она не должна находиться там. Она не должна нести ответственность за действия ее сыновей. И ты если мужчина, Кадыров, если ты считаешь себя олицетворением максимальной маскулинности в этой стране, ты обязан ее отпустить. <...> Давай мы обменяем ее на меня. Не надо трогать женщин. Забери меня вместо нее, — сказал Янгулбаев в видеообращении к Кадырову.

2 декабря Ленинский районный суд в Грозном продлил срок содержания под стражей Мусаевой на два месяца. Она обвиняется в применении насилия к сотруднику силового ведомства и проходит свидетельницей по делу о мошенничестве. По словам ее адвоката Александра Немова, защита настаивала на освобождении женщины, однако суд им в этом отказал. Сама задержанная вину отрицает. Таким образом, Мусаева пробудет в следственном изоляторе до 12 февраля 2023 года.

В январе прошлого года Кадыров обвинил семью судьи Сайди Янгулбаева в террористической деятельности. Позднее в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру, где проживали Янгулбаев и его супруга. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание. У Мусаевой диагностирован сахарный диабет. Как утверждают в полиции, в отделении она кричала и оскорбляла сотрудников, а в момент составления протокола расцарапала полицейскому лицо.